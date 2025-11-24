День матери
Три картошки и горстка муки — пеку ажурные лапти: вкусные картофельные лодочки с жареным лучком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется настоящей домашней выпечки, но нет времени долго возиться с тестом, эти пирожки-лапти становятся настоящим спасением. Они получили свое название за особую продолговатую форму, напоминающую традиционную обувь, и выглядят настолько мило и аппетитно, что нравятся и взрослым, и детям. Что делает их по-настоящему особенными, так это нежное кефирное тесто, которое остается мягким даже на следующий день, и сочная картофельная начинка с обжаренным луком. Всего 193 ккал на пирожок — прекрасный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки.

Для теста вам понадобится: 500 мл кефира, 600–700 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Смешайте кефир с содой, солью и маслом, постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем. Для начинки отварите три картошки, разомните в пюре и смешайте с 2 обжаренными луковицами, посолив по вкусу. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в овал, выложите начинку и защипните края, оставив середину открытой, — получится форма лаптя. Обжарьте на среднем огне с двух сторон на растительном масле под крышкой до румяной корочки или запеките в духовке при 180 °C около 25 минут. Подавайте теплыми со сметаной или любимым соусом!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
И работающим, и неработающим: всех без исключения пенсионеров предупредили о налоговом вычете по вкладам — как получить
Вкуснее хачапури и осетинских пирогов. Белорусская улитка с картошкой и сыром — идеально на завтрак и перекус
Драники больше не делаю. Вместо них хрустящие бандуряники: нежные украинские лепешки с грибами и мясом
рецепты
картофель
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

