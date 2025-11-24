Три картошки и горстка муки — пеку ажурные лапти: вкусные картофельные лодочки с жареным лучком

Когда хочется настоящей домашней выпечки, но нет времени долго возиться с тестом, эти пирожки-лапти становятся настоящим спасением. Они получили свое название за особую продолговатую форму, напоминающую традиционную обувь, и выглядят настолько мило и аппетитно, что нравятся и взрослым, и детям. Что делает их по-настоящему особенными, так это нежное кефирное тесто, которое остается мягким даже на следующий день, и сочная картофельная начинка с обжаренным луком. Всего 193 ккал на пирожок — прекрасный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки.

Для теста вам понадобится: 500 мл кефира, 600–700 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Смешайте кефир с содой, солью и маслом, постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем. Для начинки отварите три картошки, разомните в пюре и смешайте с 2 обжаренными луковицами, посолив по вкусу. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в овал, выложите начинку и защипните края, оставив середину открытой, — получится форма лаптя. Обжарьте на среднем огне с двух сторон на растительном масле под крышкой до румяной корочки или запеките в духовке при 180 °C около 25 минут. Подавайте теплыми со сметаной или любимым соусом!

