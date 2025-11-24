Драники больше не делаю. Вместо них хрустящие бандуряники: нежные украинские лепешки с грибами и мясом

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного, душевного и в то же время бюджетного, на помощь приходят рецепты народной кухни. Бандуряники — именно то блюдо, которое идеально отвечает всем этим требованиям. Это кушанье из картофеля, грибов и мяса поражает своей простотой и насыщенным вкусом одновременно. Нежные картофельные лепешки, поджаристые снаружи и мягкие внутри, в сочетании с ароматной грибной подливой с мясным фаршем создают ту самую гармонию, которая заставляет просить добавки. Это тот случай, когда из минимального набора продуктов получается по-настоящему праздничное блюдо.

Для теста натрите 800 г очищенного картофеля и 1 луковицу на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. муки, 2 измельченных зубчика чеснока и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Жарьте лепешки на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Для подливы обжарьте 1 нарезанную луковицу на сливочном масле, добавьте 200 г фарша и 400 г нарезанных шампиньонов. Когда фарш подрумянится, введите 1 ст. л. муки, перемешайте, влейте 100 мл воды и 200 г сметаны. Тушите 5–7 минут до загустения, посолите и поперчите. Подавайте бандуряники, полив горячей подливой и посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.