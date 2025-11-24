День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 09:45

Драники больше не делаю. Вместо них хрустящие бандуряники: нежные украинские лепешки с грибами и мясом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного, душевного и в то же время бюджетного, на помощь приходят рецепты народной кухни. Бандуряники — именно то блюдо, которое идеально отвечает всем этим требованиям. Это кушанье из картофеля, грибов и мяса поражает своей простотой и насыщенным вкусом одновременно. Нежные картофельные лепешки, поджаристые снаружи и мягкие внутри, в сочетании с ароматной грибной подливой с мясным фаршем создают ту самую гармонию, которая заставляет просить добавки. Это тот случай, когда из минимального набора продуктов получается по-настоящему праздничное блюдо.

Для теста натрите 800 г очищенного картофеля и 1 луковицу на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. муки, 2 измельченных зубчика чеснока и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Жарьте лепешки на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Для подливы обжарьте 1 нарезанную луковицу на сливочном масле, добавьте 200 г фарша и 400 г нарезанных шампиньонов. Когда фарш подрумянится, введите 1 ст. л. муки, перемешайте, влейте 100 мл воды и 200 г сметаны. Тушите 5–7 минут до загустения, посолите и поперчите. Подавайте бандуряники, полив горячей подливой и посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти домашние конфеты заменили нам магазинные десерты — готовлю с миндалем и без сахара
Общество
Эти домашние конфеты заменили нам магазинные десерты — готовлю с миндалем и без сахара
Легкий фруктовый салат для тех, кто не хочет проводить у плиты полдня: яркое блюдо, которое украсит праздничный стол без лишних хлопот
Общество
Легкий фруктовый салат для тех, кто не хочет проводить у плиты полдня: яркое блюдо, которое украсит праздничный стол без лишних хлопот
В Госдуме раскрыли результаты ограничений звонков в Telegram и WhatsApp
Общество
В Госдуме раскрыли результаты ограничений звонков в Telegram и WhatsApp
Сочетание — бомба: бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год
Общество
Сочетание — бомба: бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год
Куриные ватрушки: такой вкуснятины из фарша на ужин вы еще не готовили
Общество
Куриные ватрушки: такой вкуснятины из фарша на ужин вы еще не готовили
рецепты
обеды
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бульдог попал на операционный стол из-за трусов хозяйки
В России сократились продажи электроники
«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна
Стало известно о стихийном дезертирстве украинцев в Запорожской области
Оператор РЭБ раскрыл, как изменили тактику дроноводы ВСУ
В Пакистане выросло число жертв атаки террористов на штаб-квартиру полиции
«Выдающийся форвард»: ветеран ЦСКА высказался о смерти Симоняна
«Потеряли икону»: умер звезда фильмов ужасов
Россиянам раскрыли главные принципы финансовой обороны
Экс-сотрудница предприятия ТЭК попала в скандал с вымогательством
Рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его
Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“»
Ликвидация двух террористов при задержании в Алтайском крае попала на видео
В МИД РФ напомнили о неочевидном последствии наемничества на Украине
Банда детей напала на женщину с сыном и дочерью
Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах
Женщина отбилась от медведя и спряталась в лесу на всю ночь
Закуска на праздничный стол: готовим веганский деликатес без хлопот
Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне
В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.