Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 15:00

Медовик нужно сутки пропитывать. Собираю торт «Вальс» из медовых коржей со сметанным кремом. Мягкий и нежный уже через час

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Классический медовик — это восхитительно, но долго: его коржам требуется целые сутки, чтобы как следует пропитаться кремом и достичь идеальной мягкости. Однако есть способ создать не менее нежный и воздушный десерт с тем же чарующим ароматом мёда и сметаны, но всего за несколько часов. Торт «Вальс» — это и есть тот самый быстрый, но невероятно удачный вариант. Его секрет — в более тонких и нежных коржах, которые быстро пропитываются лёгким сметанным кремом, создавая мгновенную гармонию вкуса и тающей текстуры. Это десерт для тех, кто не хочет ждать, но ценит настоящее домашнее волшебство.

Для теста вам потребуется: 100 г мёда, 100 г сахара, 2 яйца, 80 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 350-400 г муки. Для крема: 700 г сметаны (жирность от 20%), 150 г сахарной пудры, ванилин по вкусу.

В миске смешайте мёд, сахар, яйца и размягчённое масло. Поставьте её на водяную баню и, непрерывно помешивая, нагревайте массу около 5-7 минут до однородности и лёгкого побеления. Снимите с огня, добавьте соду и быстро перемешайте. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Разделите его на 6-7 частей. Каждую часть раскатайте в тонкий круг на пергаменте. Выпекайте коржи при 180°C по 4-5 минут каждый до золотистого оттенка. Горячие коржи сразу подровняйте по тарелке или форме. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до лёгкой пышности. Остывшие коржи обильно смажьте кремом, собрав торт. Бока и верх торта также покройте кремом. Обрезки коржей измельчите в крошку и обсыпьте торт по бокам. Дайте ему пропитаться в холодильнике минимум 2-3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Затмят мясо и утку на новогоднем столе: перепела в медово-горчичном маринаде
Общество
Затмят мясо и утку на новогоднем столе: перепела в медово-горчичном маринаде
Пицца «Пальчики оближешь»: готовлю на твороге низкокалорийное чудо с грибами и помидорами
Общество
Пицца «Пальчики оближешь»: готовлю на твороге низкокалорийное чудо с грибами и помидорами
Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, который помнят с детства
Общество
Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, который помнят с детства
Сухари, сметана и какао! Делаю торт «Полет». Гениальная простота и вкус, который не спутать ни с чем
Общество
Сухари, сметана и какао! Делаю торт «Полет». Гениальная простота и вкус, который не спутать ни с чем
Сахар против сахарозаменителей: разбираем мифы, страшилки и научные факты
Семья и жизнь
Сахар против сахарозаменителей: разбираем мифы, страшилки и научные факты
рецепты
торты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.