Медовик нужно сутки пропитывать. Собираю торт «Вальс» из медовых коржей со сметанным кремом. Мягкий и нежный уже через час

Классический медовик — это восхитительно, но долго: его коржам требуется целые сутки, чтобы как следует пропитаться кремом и достичь идеальной мягкости. Однако есть способ создать не менее нежный и воздушный десерт с тем же чарующим ароматом мёда и сметаны, но всего за несколько часов. Торт «Вальс» — это и есть тот самый быстрый, но невероятно удачный вариант. Его секрет — в более тонких и нежных коржах, которые быстро пропитываются лёгким сметанным кремом, создавая мгновенную гармонию вкуса и тающей текстуры. Это десерт для тех, кто не хочет ждать, но ценит настоящее домашнее волшебство.

Для теста вам потребуется: 100 г мёда, 100 г сахара, 2 яйца, 80 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 350-400 г муки. Для крема: 700 г сметаны (жирность от 20%), 150 г сахарной пудры, ванилин по вкусу.

В миске смешайте мёд, сахар, яйца и размягчённое масло. Поставьте её на водяную баню и, непрерывно помешивая, нагревайте массу около 5-7 минут до однородности и лёгкого побеления. Снимите с огня, добавьте соду и быстро перемешайте. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Разделите его на 6-7 частей. Каждую часть раскатайте в тонкий круг на пергаменте. Выпекайте коржи при 180°C по 4-5 минут каждый до золотистого оттенка. Горячие коржи сразу подровняйте по тарелке или форме. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до лёгкой пышности. Остывшие коржи обильно смажьте кремом, собрав торт. Бока и верх торта также покройте кремом. Обрезки коржей измельчите в крошку и обсыпьте торт по бокам. Дайте ему пропитаться в холодильнике минимум 2-3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.