Этот торт — уже повод для праздника: готовлю «Птичье молоко» — и семья собирается за столом мгновенно

Этот торт — уже повод для праздника: готовлю «Птичье молоко» — и семья собирается за столом мгновенно

Приготовление этого торта — целый ритуал, но результат того стоит. Когда вы разрезаете его и видите белоснежный слой суфле, вы понимаете, что стали волшебником на кухне.

Для торта мне понадобится: маргарин (130 г), сахар (230 г), яйца (3 шт.), мука (160 г), какао (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.). Для суфле: молоко (500 мл), манка (75 г), сливочное масло (200 г), сахар (120 г), лимон (1 шт.). Для глазури: сахар, какао, сметана (по 3 ст. л.), сливочное масло (50 г).

Начинаю с коржа: взбиваю яйца с сахаром, добавляю растопленный остывший маргарин. Всыпаю просеянную муку с какао и разрыхлителем, замешиваю тесто. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке в форме 40 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Даю коржу полностью остыть и разрезаю его вдоль на 2 пласта. Для суфле цедру и мякоть лимона измельчаю. Манку постепенно всыпаю в кипящее молоко, постоянно помешивая, и варю густую кашу 3–5 минут. Остужаю ее полностью. В остывшую манную кашу добавляю сахар, размягченное масло и измельченный лимон. Взбиваю миксером 5–7 минут до пышной светлой массы. Собираю торт: на один корж выкладываю все суфле, накрываю вторым коржом, слегка придавливаю. Для глазури смешиваю сметану, сахар и какао, довожу до кипения, снимаю с огня, добавляю масло и перемешиваю. Остывшей, но еще жидкой глазурью заливаю торт. Убираю в холодильник на несколько часов для пропитки.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.