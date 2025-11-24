День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:23

Этот торт — уже повод для праздника: готовлю «Птичье молоко» — и семья собирается за столом мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовление этого торта — целый ритуал, но результат того стоит. Когда вы разрезаете его и видите белоснежный слой суфле, вы понимаете, что стали волшебником на кухне.

Для торта мне понадобится: маргарин (130 г), сахар (230 г), яйца (3 шт.), мука (160 г), какао (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.). Для суфле: молоко (500 мл), манка (75 г), сливочное масло (200 г), сахар (120 г), лимон (1 шт.). Для глазури: сахар, какао, сметана (по 3 ст. л.), сливочное масло (50 г).

Начинаю с коржа: взбиваю яйца с сахаром, добавляю растопленный остывший маргарин. Всыпаю просеянную муку с какао и разрыхлителем, замешиваю тесто. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке в форме 40 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Даю коржу полностью остыть и разрезаю его вдоль на 2 пласта. Для суфле цедру и мякоть лимона измельчаю. Манку постепенно всыпаю в кипящее молоко, постоянно помешивая, и варю густую кашу 3–5 минут. Остужаю ее полностью. В остывшую манную кашу добавляю сахар, размягченное масло и измельченный лимон. Взбиваю миксером 5–7 минут до пышной светлой массы. Собираю торт: на один корж выкладываю все суфле, накрываю вторым коржом, слегка придавливаю. Для глазури смешиваю сметану, сахар и какао, довожу до кипения, снимаю с огня, добавляю масло и перемешиваю. Остывшей, но еще жидкой глазурью заливаю торт. Убираю в холодильник на несколько часов для пропитки.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Ресторанный Цезарь с креветками дома — проще не бывает
Семья и жизнь
Ресторанный Цезарь с креветками дома — проще не бывает
Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды
Здоровье/красота
Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды
Шоколадный медовик без раскатки — ленивая версия любимого торта. Все вылить на противень и порезать на коржи — на все про все 20 минут
Общество
Шоколадный медовик без раскатки — ленивая версия любимого торта. Все вылить на противень и порезать на коржи — на все про все 20 минут
Самый вкусный и нежный сметанник. Без духовки и всего из 4 ингредиентов — вкусно, просто и необычно
Общество
Самый вкусный и нежный сметанник. Без духовки и всего из 4 ингредиентов — вкусно, просто и необычно
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
Общество
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
еда
торты
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.