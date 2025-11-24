День матери
24 ноября 2025 в 15:16

Шоколадный медовик без раскатки — ленивая версия любимого торта. Все вылить на противень и порезать на коржи — на все про все 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Шоколадный медовик без раскатки — ленивая версия любимого торта. Все вылить на противень и порезать на коржи — на все про все 20 минут. Этот торт стал для меня настоящим откровением — нежный, влажный, с насыщенным шоколадным вкусом. Готовится проще простого, а результат восхищает! Идеальный вариант, когда хочется впечатлить гостей без лишних хлопот.

Берем на 2 коржа на 2 противня: яйца — 4 шт., мука — 90 г, какао — 20 г, разрыхлитель — 1 ч.л., сахар — 90 г, мед — 50 г, масло растительное — 20 г.

Для крема: масло сливочное — 180 г, сгущенное молоко — 200 г, творожный сыр — 200 г, ванильный сахар — 10 г.

Яйца с сахаром взбиваю 2-3 минуты до пышности, добавляю половину сухой смеси (мука, какао, разрыхлитель). Вливаю мед и масло, аккуратно перемешиваю и добавляю оставшуюся муку. Тесто выливаю на противень с пергаментом и выпекаю при 180°C всего 6-7 минут. Разрезаю кругами или квадратами. Коржи получаются тонкими и пластичными!

Для крема взбиваю мягкое масло со сгущенкой, добавляю творожный сыр и ваниль. Коржи подравниваю по форме, а обрезки измельчаю в крошку для украшения.

Собираю торт, щедро промазывая кремом каждый слой. Обсыпаю крошкой со всех сторон и обязательно оставляю в холодильнике на ночь — так медовик становится невероятно сочным и тающим во рту!

