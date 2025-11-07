Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:05

Суд накажет двух челябинцев за пьяную выходку с паспортом

Порвавших паспорт челябинцев обвинили в надругательстве над гербом России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинской области перед судом предстанут двое местных жителей, которым предъявлено обвинение в надругательстве над гербом России — молодые люди порвали паспорт, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Расследование уголовного дела уже завершено.

По данным следствия, инцидент произошел 1 октября в ночном клубе. Двое молодых людей, одному из которых 20 лет, а другому 21 год, будучи в состоянии алкогольного опьянения, порвали, бросили на пол, а затем выбросили в мусор паспорт гражданина России. Вскоре после происшествия их разыскали сотрудники полиции и ФСБ.

В МВД уточнили, что молодые люди уничтожили недействительный паспорт, который ранее числился утерянным. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о надругательстве над гербом, и материалы уже переданы в Центральный районный суд Челябинска.

Ранее суд приговорил блогера Марию Махмутову из Иркутска к 2 годам 7 месяцам колонии-поселения за дискредитацию ВС России. Женщина пожелала «смерти» бойцам СВО и оскорбляла их за ордена. Летом блогер записала соответствующий стрим, однако на следующий день извинилась перед подписчиками.

суды
герб
паспорта
Челябинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.