Суд накажет двух челябинцев за пьяную выходку с паспортом Порвавших паспорт челябинцев обвинили в надругательстве над гербом России

В Челябинской области перед судом предстанут двое местных жителей, которым предъявлено обвинение в надругательстве над гербом России — молодые люди порвали паспорт, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Расследование уголовного дела уже завершено.

По данным следствия, инцидент произошел 1 октября в ночном клубе. Двое молодых людей, одному из которых 20 лет, а другому 21 год, будучи в состоянии алкогольного опьянения, порвали, бросили на пол, а затем выбросили в мусор паспорт гражданина России. Вскоре после происшествия их разыскали сотрудники полиции и ФСБ.

В МВД уточнили, что молодые люди уничтожили недействительный паспорт, который ранее числился утерянным. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о надругательстве над гербом, и материалы уже переданы в Центральный районный суд Челябинска.

