Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 10:08

Появились кадры аварии с Lamborghini в Москве

Фото: t.me/moscowproc*

Telegram-канал «112» опубликовал кадры аварии с Lamborghini Urus в Москве. Как сообщается, за рулем автомобиля мог находиться криптобизнесмен Алексей Долгих.

На кадрах видно, что от удара элитный спорткар перевернулся и загорелся. Два человека погибли на месте.

Ранее сообщалось, что Lamborghini перевернулся и загорелся на съезде с Международного шоссе. По предварительным данным, двое человек погибли, еще двое получили травмы. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением. За последние три месяца машина собрала 586 штрафов на сумму 1,1 млн рублей.

Также сообщалось, что блогер и жена владельца автопарка элитных машин Артема Шишкина разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга. Женщина могла не пропустить Mercedes на перекрестке улиц Бориса Ельцина и 8 Марта.

До этого Ferrari за 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины была полностью разрушена. Очевидцы считают, что спорткар участвовал в гонке: на кадрах с места ДТП видно несколько других элитных легковушек, включая Lamborghini и Porsche.

Россия
Москва
автомобили
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.