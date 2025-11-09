Появились кадры аварии с Lamborghini в Москве

Telegram-канал «112» опубликовал кадры аварии с Lamborghini Urus в Москве. Как сообщается, за рулем автомобиля мог находиться криптобизнесмен Алексей Долгих.

На кадрах видно, что от удара элитный спорткар перевернулся и загорелся. Два человека погибли на месте.

Ранее сообщалось, что Lamborghini перевернулся и загорелся на съезде с Международного шоссе. По предварительным данным, двое человек погибли, еще двое получили травмы. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением. За последние три месяца машина собрала 586 штрафов на сумму 1,1 млн рублей.

Также сообщалось, что блогер и жена владельца автопарка элитных машин Артема Шишкина разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга. Женщина могла не пропустить Mercedes на перекрестке улиц Бориса Ельцина и 8 Марта.

До этого Ferrari за 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины была полностью разрушена. Очевидцы считают, что спорткар участвовал в гонке: на кадрах с места ДТП видно несколько других элитных легковушек, включая Lamborghini и Porsche.