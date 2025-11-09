Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 09:51

Появились кадры спасения проведшего ночь под лавиной на Камчатке геолога

Фото: t.me/mchskam41*

Появились кадры, как сотрудники МЧС спасают работника буровой площадки на Камчатке, которого накануне накрыла лавина. По информации ведомства, геолог провел под снежными завалами целую ночь. Второго работника, который также попал под лавину, обнаружили без признаков жизни.

Спасатели вызволили выжившего и поместили его на носилки. Судя по опубликованным кадрам, в операции задействовали спецтехнику и обычные лопаты.

Ранее лыжник чудом спасся после схода лавины в горах Красноярского края. Инцидент произошел 18 октября на плато Путорана недалеко от Норильска. В момент происшествия на склоне находились 10 человек, но под снежную массу попал только один спортсмен. Ему удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, его сразу же поздравили со «вторым днем рождения».

В Казахстане российская лыжница погибла при сходе снежной массы объемом около 50 кубометров. Трагедия случилась 17 марта на высоте 3100 метров в районе горнолыжного курорта Шымбулак под Алма-Атой. По данным спасателей, лыжники сами спровоцировали лавину, поскольку катались в запрещенной зоне, игнорируя все предупреждения о лавинной опасности.

МЧС
Камчатка
спасатели
лавины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.