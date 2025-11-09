Появились кадры спасения проведшего ночь под лавиной на Камчатке геолога

Появились кадры, как сотрудники МЧС спасают работника буровой площадки на Камчатке, которого накануне накрыла лавина. По информации ведомства, геолог провел под снежными завалами целую ночь. Второго работника, который также попал под лавину, обнаружили без признаков жизни.

Спасатели вызволили выжившего и поместили его на носилки. Судя по опубликованным кадрам, в операции задействовали спецтехнику и обычные лопаты.

Ранее лыжник чудом спасся после схода лавины в горах Красноярского края. Инцидент произошел 18 октября на плато Путорана недалеко от Норильска. В момент происшествия на склоне находились 10 человек, но под снежную массу попал только один спортсмен. Ему удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, его сразу же поздравили со «вторым днем рождения».

В Казахстане российская лыжница погибла при сходе снежной массы объемом около 50 кубометров. Трагедия случилась 17 марта на высоте 3100 метров в районе горнолыжного курорта Шымбулак под Алма-Атой. По данным спасателей, лыжники сами спровоцировали лавину, поскольку катались в запрещенной зоне, игнорируя все предупреждения о лавинной опасности.