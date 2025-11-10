Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:46

Куриные гнезда с сюрпризом: сочная начинка для нереального ужина — готовлю за час

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти гнезда никогда не бывают сухими! Творожный сыр плавится внутри, ананас дает сладковатый сок, и вместе они создают идеальную влажную среду для куриного фарша.

Для гнезд мне понадобится: куриный фарш (700 г), лук (1 шт.), морковь (120 г), творожный сыр (200 г), консервированный ананас (200 г), моцарелла (150 г), соль, перец, специи.

Лук мелко рублю, морковь натираю на мелкой терке. Смешиваю куриный фарш с луком и морковью, добавляю соль, перец и любимые специи (отлично подойдет паприка или сушеный чеснок). Тщательно вымешиваю фарш. Ананасы нарезаю небольшими кусочками, если использую кольца. Творожный сыр лучше слегка охладить, чтобы было легче формировать шарики. Формирую гнезда: из фарша делаю лепешку, в центр кладу чайную ложку творожного сыра, несколько кусочков ананаса и щепотку тертой моцареллы. Аккуратно защипываю края, формируя шарик, затем делаю углубление пальцем в центре, создавая форму гнезда. Выкладываю гнезда в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. За 5 минут до готовности можно посыпать дополнительной моцареллой. Подаю горячими с любым гарниром — рисом, картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

