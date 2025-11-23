Куриный рулет, достойный Нового года, — готовлю с грибной начинкой и фисташками для хруста

Куриный рулет, достойный Нового года, — готовлю с грибной начинкой и фисташками для хруста

Этот рулет — не просто закуска, а настоящее украшение стола. Нежное куриное мясо, ароматные грибы и хрустящие фисташки в аккуратной нарезке выглядят по-праздничному эффектно и исчезают со стола первыми.

Аккуратно снимаю кожу с целой курицы, стараясь не порвать ее. Мясо отделяю от костей и нарезаю небольшими кусочками. Добавляю отваренные и остывшие грибы, очищенные фисташки и приправы по вкусу. Тщательно перемешиваю фарш.

Раскладываю куриную кожу на листе фольги. Равномерно распределяю начинку по коже, затем аккуратно сворачиваю тугой рулет, помогая себе фольгой. Концы фольги плотно закручиваю. Запекаю в разогретой до 200–210 °C духовке 50 минут.

Достаю рулет, даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на 5–6 часов или на сутки для полного застывания. Перед подачей освобождаю от фольги, нарезаю острым ножом на красивые ломтики и выкладываю на блюдо.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.