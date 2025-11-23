Куриные кармашки под вкусным соусом — шедевр из сухой куриной грудки за минуты. Устали от резиновой грудки? Этот рецепт раскроет секрет идеально сочного и ароматного мяса! Нежное филе под душистым соусом с расплавленным сыром станет хитом вашего ужина. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают это блюдо универсальным для будней и праздников.

Два куриных филе надрежьте кармашками, не прорезая до конца. Посолите, приправьте паприкой и сухим чесноком. Для соуса смешайте 4 ст. л. сметаны, 4 ст. л. соевого соуса и 1 ч. л. муки до гладкости. Внутрь кармашка выложите ломтики помидора, полейте курицу соусом и щедро посыпьте 70 г тертого сыра. Запекайте при 185 °C около 50 минут. Для особой сочности первые 30 минут готовьте под фольгой. Подавайте с рисом или картофельным пюре, поливая ароматным соусом со дна противня!

