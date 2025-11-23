Международный муниципальный форум стран БРИКС
Новогодний салат «Хоровод» с грибами: простой рецепт, который точно приживется у каждой хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодний салат «Хоровод» с грибами: простой рецепт, который точно приживется у каждой хозяйки. Ищете салат, который гарантированно понравится всем? Это блюдо с нежной курицей, хрустящими огурцами и ароматными грибами станет настоящим хитом вашего застолья! Удачное сочетание знакомых ингредиентов в новом исполнении не оставит никого равнодушным.

Отварите 400 граммов куриного филе до готовности. Обжарьте на растительном масле одну нарезанную луковицу и натертую морковь до мягкости. Нарежьте курицу соломкой, добавьте 3 тертых вареных белка, маринованные огурцы и маринованные опята по вашему вкусу. Соедините все ингредиенты в салатнице, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 20–30 минут в холодильнике — за это время вкусы идеально сочетаются. Для праздничной подачи выложите салат в форме кольца и украсьте зеленью и яичными желтками!

Ранее мы готовили необычную «Мимозу» с горбушей на Новый год. Добавляю 1 ингредиент, и от нее не оторваться — и никаких консервов.

