21 ноября 2025

Необычная «Мимоза» с горбушей на Новый год: добавляю 1 ингредиент, и от нее не оторваться — и никаких консервов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Необычная «Мимоза» с горбушей на Новый год: добавляю 1 ингредиент, и от нее не оторваться. Хотите приготовить салат, который неизменно вызывает восторг у гостей? Эта вариация любимой «Мимозы» с горбушей и яблоком станет жемчужиной вашего застолья! Сочетание нежной рыбы, свежего яблока и питательных овощей создает изысканную композицию вкусов. Блюдо, проверенное временем и поколениями.

Отварите 5 картофелин, 5 морковок и 5 яиц. Очищенные овощи натрите на мелкой терке. 400 грамм филе горбуши приготовьте на пару, разберите на волокна. Яблоко натрите, сбрызните лимонным соком. Соберите салат в кольце слоями: картофель (слегка посолите, промажьте майонезом), рыба, зелень и зеленый лук, морковь. Повторите слои, затем добавьте яблоко и тертые белки. Каждый слой аккуратно промазывайте майонезом. Завершите салат измельченными желтками. Дайте настояться в холодильнике 2-3 часа — за это время вкусы идеально сочетаются, а текстура становится невероятно нежной!

Ранее мы готовили салат «Новогодняя ель». Яркий акцент на праздничном столе — готовим шедевр из простых продуктов.

Ольга Шмырева
