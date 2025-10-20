Куда сегодня вложить 50, 100 и 500 тысяч рублей: самые выгодные варианты

Куда сегодня вложить 50, 100 и 500 тысяч рублей: самые выгодные варианты

Склонность россиян к сбережению заметно возросла. По данным ЦБ, доля тех, кто откладывает свободные средства, достигла 56% — это максимум с марта 2023 года. NEWS.ru вместе с экспертами рассказывает, куда сегодня можно вложить «лишние» 50, 100 или 500 тысяч рублей так, чтобы это было безопасно и приносило доход.

Куда вложить 50 тысяч рублей

Если у вас есть 50 тысяч рублей и вы хотите их сохранить и немного приумножить, то два самых надежных варианта — банковских вклад и ОФЗ, говорит NEWS.ru аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«Сумма 50 тысяч подходит для размещения на сберегательном счете с повышенной ставкой или в коротких облигациях федерального займа. Доходность в таких инструментах умеренная, но риск минимален, — соглашается управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Банковский вклад — самый простой и безопасный способ. Вы отдаете деньги банку на определенный срок, а банк вам за это платит проценты. Ваши деньги защищены (вклады до 1,4 млн застрахованы государством). Не нужно ни о чем думать — доход начисляется сам. Ставки по депозитам пока достаточно высокие, снять деньги без потери процентов до конца срока часто нельзя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облигации федерального займа (ОФЗ) — более сложный, но тоже надежный инструмент. Вы как бы даете деньги в долг государству, а оно возвращает вам их с процентами. Доходность часто чуть выше, чем по вкладам. Деньги можно вернуть в любой момент (продать облигацию), не теряя накопленные проценты. Минус этого варианта в том, что нужно потратить немного времени, чтобы разобраться и открыть брокерский счет.

Куда вложить 100 тысяч рублей

С такой суммой уже есть больше возможностей собрать простой, но разнообразный «инвестиционный портфель». Можно рискнуть чуть больше, чтобы получить больший доход, например, открыть инвестиционный счет и вложиться в акции крупных российских компаний, говорит Лоссан.

Простыми словами, это покупка маленькой доли в крупной компании (например, Сбер, «Газпром», «Норникель»). Если дела у компании пойдут хорошо, вы заработаете. Это рискованнее, но и потенциальная прибыль выше. Часть денег при этом можно также разместить в надежных облигациях.

Тем, кто не хочет сам разбираться в акциях, эксперты советуют покупать паи биржевых фондов (ETF). Вы покупаете одну ценную бумагу (пай), а фонд уже сам вкладывает деньги в десятки разных компаний. Риск снижается, потому что деньги распределены.

«При аккуратном подходе можно добиться доходности выше инфляции, не подвергая капитал значительным колебаниям. Тогда уже можно говорить о формировании базового инвестиционного портфеля с четким пониманием сроков и целей», — комментирует Астафьев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Куда вложить 500 тысяч рублей

Это серьезная сумма, которая открывает дорогу к настоящему инвестированию. Здесь важно не хранить все в одном месте, отмечает Лоссан.

Часть денег можно направить на формирование «подушки безопасности» — 100–150 тыс. рублей можно держать на вкладе или накопительном счете. Эти деньги должны быть всегда под рукой на случай непредвиденных расходов.

Основной инвестиционный портфель — 350 тыс. рублей — распределяем по разным активам: это могут быть акции, облигации, недвижимость, говорит Лоссан. «Кроме того, есть шанс инвестировать в собственное образование или бизнес-проекты, что потенциально может принести высокий доход в будущем», — добавляет эксперт.

Астафьев советует разделить сумму следующим образом: половину средств разместить в надежных облигациях и депозитах, треть — в акциях российских компаний через фонды, а оставшуюся часть использовать для покупки золота или участия в инвестиционных продуктах, связанных с недвижимостью.

Главный совет: не спешите. Если в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с финансовым советником, который поможет составить стратегию лично для вас, учитывая ваши финансовые возможности цели (квартира, пенсия, образование детей), заключает Лоссан.

Что приносит больше дохода в 2025 году

Согласно данным ЦБ, по итогам первого полугодия самым доходным активом среди российских инструментов корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А» — на уровне 20,7%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следующие места по доходности в январе — июне заняли следующие активы:

корпоративные облигации «АА» — доходность 18,6%;

акции строительной отрасли — 17,4%;

ОФЗ и корпоративные облигации «ААА» — 13,6%;

депозит в рублях — 12%;

акции финансовой отрасли — 11,7%;

корпоративные облигации «ВВВ» — 11,1%;

рублевые БПИФ денежного рынка — 10,9%.

В сентябре, согласно тем же данным, наибольшую полную доходность продемонстрировало золото — 14% в месяц. На втором месте с доходностью 3,4% — депозиты в евро. На третьем — депозиты в долларах США (+3,3%).

А вот рублевые вклады показали месячную доходность на уровне 1,2%.

Читайте также:

Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов

Вклады всё. ЦБ назвал самый доходный актив в 2025-м: как получить максимум

Депозиты, золото, криптовалюта: во что лучше вложить деньги в 2025-м