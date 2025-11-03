Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:00

Самый яркий ковер из цветов всех оттенков радуги: просто бросьте семена в землю и забудьте до мая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Доротеантус, также известный как хрустальная ромашка, является настоящим чудо-многолетником. Этот удивительный суккулент поражает своими переливающимися на солнце лепестками, которые будто покрыты миллионами крошечных кристаллов. Невысокие кустики высотой 10–15 см образуют настоящие разноцветные ковры всех оттенков радуги — от нежно-розового и персикового до ярко-малинового и солнечно-желтого. Но главная особенность доротеантуса — его феноменальная засухоустойчивость и способность цвести даже в самых экстремальных условиях. Растение идеально подходит для альпийских горок, рокариев и контейнерного озеленения.

Чтобы получить крепкие, закаленные экземпляры, я сею доротеантус исключительно под зиму. В конце октября, когда установится стабильно холодная погода, я подготавливаю хорошо дренированную грядку с песчаной почвой. Семена распределяю по поверхности, слегка вдавливаю в грунт и присыпаю тонким слоем песка. Никакого полива! Зимние морозы проводят естественную стратификацию, разрушая плотную оболочку семян, а весеннее солнце пробуждает их к жизни. Всходы появляются дружные и сильные. Такие растения вырастают особенно выносливыми, раньше зацветают и образуют более пышные кустики. Доротеантус особенно хорош в утренние часы, когда капельки росы на его лепестках создают эффект хрустального сияния.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
дачники
цветы
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
