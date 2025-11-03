Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025

Выдерживает морозы без укрытия, а летом переносит засуху, проливные дожди и жару: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ирис сибирский — чудо-многолетник для российских условий, сочетающий невероятную красоту с феноменальной выносливостью. Его изящные фиолетовые, синие и белые цветы с кружевными лепестками украшают сад в июне-июле, а узкие мечевидные листья сохраняют декоративность до осени.

Растение выдерживает морозы без укрытия, а летом стойко переносит засуху, проливные дожди и жару. Ирис сибирский образует плотные куртины высотой 70–120 см, не требует деления годами и растет на любых почвах. Он не болеет, не поражается вредителями и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени.

Этот многолетник идеален для сырых участков, берегов водоемов и миксбордеров, где создает эффектные вертикальные акценты. Посадив ирис сибирский однажды, вы на десятилетия получите беспроблемное растение, которое будет цвести даже при минимальном уходе.

Ранее был назван многолетник для посадки в ноябре, который цветет пышнее роз и не требует внимания.

