03 ноября 2025 в 14:46

Алая клумба, которая вызывает зависть соседей: сажаешь — и вырастает огненный ковер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Целозия — уникальный однолетник, который станет главной звездой вашего сада благодаря своим пушистым соцветиям-гребешкам или перьевидным метелкам насыщенных алых, бордовых, оранжевых и желтых оттенков. Сажаешь — и вырастает огненный ковер!

Ее главные преимущества — невероятная устойчивость к жаре и засухе, продолжительное цветение с июня до заморозков и способность сохранять декоративность даже после срезки. Этот цветок не требует частых подкормок, устойчив к болезням и прекрасно смотрится в бордюрах, контейнерах и сухих букетах. Просто обеспечьте ей солнце и умеренный полив — и ваша алая клумба будет вызывать зависть соседей.

Высаживайте целозию рассадой в конце мая на солнечное место с хорошо дренированной почвой. Для максимальной эффектности сажайте группами по 7–9 растений на расстоянии 20–25 см, создавая плотные цветовые пятна.

Ранее был назван многолетник — мечта садовода: растет где угодно, хоть в глине и песке, а цветет как сумасшедший.

