04 ноября 2025 в 10:15

Шурпа с курицей: простой и сытный восточный суп! Ароматно, быстро, вкусно

Шурпа: простой рецепт вкусного супа Шурпа: простой рецепт вкусного супа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шурпа — это суп с крупными кусками овощей и мягким, нежным мясом. Осенью он особенно хорош: согревает, насыщает и собирает всех за столом. Для вкуса важны простые детали — крупная нарезка, правильные специи и медленное томление.

В кастрюле разогрейте немного подсолнечного масла и обжарьте до легкой золотинки кусочки курицы — подойдут бедрышки или голени, примерно 600–700 г. Добавьте нарезанный крупными полукольцами лук — одну-две большие головки, дождитесь, пока станет мягким. Потом положите морковь, нарезанную толстыми кружками, и пару картофелин, нарубленных крупными кубиками. Влейте горячую воду — столько, чтобы полностью покрыть содержимое, обычно около 2,5 литра. Посолите, добавьте черный перец, лаврушку и щепотку зиры — именно она придает супу тот самый восточный аромат.

Когда шурпа закипит, убавьте мощность плиты до минимума и варите где-то 40 минут, чтобы курица стала мягкой, а овощи — насыщенными. В самом конце киньте болгарский перец ломтиками и горсть рубленой зелени — кинзу или петрушку. Дайте супу настояться под крышкой 5–7 минут — это важно: вкус станет глубже и мягче.

  • Совет: если любите суп погуще — добавьте несколько ложек отваренного гороха к овощам. Он сделает шурпу особенно шелковистой и ароматной.

Лучший турецкий гарнир! Рассказали, почему стоит попробовать булгур прямо сейчас. Полезно и вкусно.

