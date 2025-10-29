Морковь, 1 картошка, 1 кабачок и 2 ложки муки нужны для этих обалденных оладий: бегите готовить

Бегите готовить эти овощные оладьи прямо сейчас! Все что для них нужно, это 1 морковка, 1 картошка, 1 кабачок и 2 ложки муки. Это блюдо станет прекрасным решением, когда нужно быстро накормить семью вкусной и здоровой пищей, используя минимальный набор продуктов!

Вкус оладий получается насыщенным и гармоничным: сладковатые ноты моркови сочетаются с нейтральным картофелем и нежным кабачком, а хрустящая корочка контрастирует с мягкой серединкой.

Вам понадобится: 1 средняя морковь, 1 крупная картофелина, 1 молодой кабачок и 2 столовые ложки муки. Овощи очистите и натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте муку, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки под крышкой.

Эти оладьи особенно хороши со сметаной или чесночным соусом, а их приготовление занимает минимум времени и усилий.

