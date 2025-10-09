Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 19:46

Котлеты теперь готовлю только с такой начинкой: мясные биточки с тающей брынзой внутри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные биточки с тающей брынзой внутри — это изысканное блюдо, где сочная мясная оболочка скрывает пикантную сырную сердцевину. Особенность рецепта в том, что при жарке брынза плавится, создавая внутри котлеты кремовую текстуру.

Рецепт: приготовьте фарш из 500 г говядины или свинины с луком, добавьте 1 яйцо, 2 ломтика размоченного хлеба, соль и перец. Для начинки смешайте 150 г измельченной брынзы с рубленой зеленью и чесноком. Сформируйте из фарша лепешки, в центр каждой положите 1 ч. л. начинки, защипните края, придавая форму котлет. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки, затем доведите до готовности под крышкой.

Вкус получается насыщенным и контрастным: сочное мясо с хрустящей корочкой сочетается с солоноватой тающей брынзой, а чеснок и зелень добавляют пикантности. Котлеты теперь готовлю только с такой начинкой. Подавайте их с овощным гарниром или картофельным пюре — это блюдо гарантированно удивит семью и гостей!

Ранее стало известно, как приготовить мясные ежики с подливой: сытный и экономный ужин для всей семьи.

