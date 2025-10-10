Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:00

Жареный лагман по-узбекски с дымком! Не суп — вкусно, просто и необычно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Узбекская кухня — это настоящая поэзия вкусов, где каждое блюдо рассказывает свою многовековую историю. Среди этих кулинарных шедевров особое место занимает жареный лагман — блюдо, в котором соединились традиции кочевых народов и оседлых земледельцев. Это не просто суп или второе, а нечто большее — сочная жареная лапша с мясом и овощами в ароматном соусе. Представьте себе нежнейшую говядину, обжаренную с луком, сочные баклажаны, картофель и сладкий перец, все это — в компании домашней лапши, пропитанной насыщенным бульоном. Аромат тмина, паприки и свежей зелени, витающий над кастрюлей, — это настоящий магнит для всех домочадцев.

Для приготовления вам понадобится: 300 г лапши для лагмана, 350 г говяжьей вырезки, 1 крупная луковица, 1 баклажан, 200 г картофеля, 1 сладкий перец, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, 30 мл растительного масла, 1 ч. л. тмина, 1 ч. л. паприки, зелень кинзы и петрушки, соль и перец по вкусу. Мясо нарежьте тонкими полосками и обжарьте в раскаленном масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, жарьте до мягкости. Затем добавьте кубики картофеля и баклажана, готовьте 7-10 минут. Положите соломку сладкого перца, через 5 минут — натертые помидоры без кожицы и давленный чеснок. Тушите под крышкой 15 минут, добавьте специи. Отдельно отварите лапшу до состояния аль денте. Соедините лапшу с овощной смесью, хорошо перемешайте и прогрейте вместе. Подавайте, обильно посыпав рубленой зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
