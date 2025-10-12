Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не послушала отменившего поход инструктора, который должен был вести их группу в тайгу, и отправилась в лес самостоятельно, заявил NEWS.ru cпасатель и инструктор Максим Штыб. Он отметил, что гиды обычно хорошо подготовлены и знают особенности местности.

У них же группа не пошла. Наверное, у инструктора было основание не вести группу в этот день. Получается, что они не послушали инструктора. Инструкторы обычно имеют хорошую подготовку и лучше знают местность и особенности погоды. Это первая проблема. Вторая: я так понимаю, что они толком никому не сказали, куда именно идут, что усложняет поиски. По поводу экипировки, что они взяли с собой, толком неизвестно. Пока их не нашли, мы не можем сказать, что у них было с собой, и тогда, соответственно, не можем узнать, грубо говоря, что еще было не сделано, — объяснил Штыб.

Спасатель порекомендовал обязательно брать с собой в поход спасательное покрывало и средства для разведения огня. Также даже в хорошую погоду нужно иметь при себе теплые вещи, добавил он.

Самое главное, что можно порекомендовать, это брать с собой спасательное покрывало и средства для разведения огня. Если владеете компасом, то компас тоже полезен для ориентирования. И куртки всегда стоит брать даже в хорошую погоду, потому что дождик может случиться. Это все, что можно сказать на основании той информации, которая сейчас есть. Любая чрезвычайная ситуация обычно является совокупностью факторов, — подытожил Штыб.

Ранее депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш заявил, что поиски семьи Усольцевых будут прекращены из-за ухудшения походы и заморозков. По словам парламентария, искать семью снова начнут после того, как закончится непогода и сойдет снег.