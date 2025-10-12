США помогают ВСУ бить по НПЗ? Удар в спину от Трампа, как ответит Россия

США помогают Украине наносить удары по российской критической инфраструктуре, чтобы «принудить Москву к переговорам», утверждают западные СМИ. Знал ли об этом президент США Дональд Трамп, каким будет ответ России, дадут ли Киеву «Томагавки» для дальних ударов?

Удар в спину от Трампа? Что сделали США, как помогают ВСУ

Источники британского издания Financial Times заявили, что США активно помогают Украине наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, в том числе по НПЗ. Американская разведка помогает определять маршруты, высоту, время и тактику полета украинских беспилотников, что позволяет им обходить российскую систему ПВО. Вашингтон участвует во всех этапах планирования таких операций, иногда сам обозначает приоритетные объекты и таким образом фактически участвует в боевых действиях против РФ.

По данным FT, США предоставляют такую помощь уже «несколько месяцев». Якобы цели выбирает Украина, а США помогают их поразить. Такими методами Вашингтон и Киев «скоординированными усилиями» добиваются, чтобы Москва пошла на уступки в ходе переговоров, заявили источники.

«Удар в спину от Трампа!» — комментируют сообщение FT пользователи Сети.

Более точных сведений, как долго США помогают ВСУ наносить удары по критической инфраструктуре России, нет. Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва и Вашингтон «придерживаются договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске», который состоялся 15 августа. Через месяц после саммита, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп обозвал Россию «бумажным тигром» и предложил Киеву «наступать, вернуть свои территории и пойти дальше».

Что сказали в Кремле, каким будет ответ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября заявил, что сейчас наступил «самый драматичный момент» в ходе переговоров по Украине.

«Сейчас драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность. Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. <…> Но европейцы и киевский режим демонстрируют нежелание что-то делать в этом русле», — отметил Песков.

Вероятно, Трамп знает, что разведка США помогает Киеву разрушать российскую инфраструктуру, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ситуация изменится только тогда, когда гробы с американскими наемниками ВСУ массово пойдут на родину.

«Все, хватит уже отвечать. Наотвечались. Теперь мы им экзамен устроим. Пусть они попробуют ответить на вопросы этого экзамена. [Нужны] массированные удары по энергетической инфраструктуре, по войскам, по тем районам, где находятся наемники, в том числе американские. Нужно наносить удары еще более чувствительные. Может быть, тогда поймут, когда гробы поедут в США, Великобританию и прочие западные страны. Вот тогда что-то у них может щелкнуть в голове», — предположил Колесник.

Однако помощник президента Юрий Ушаков в ходе визита Путина в Душанбе высказался гораздо более миролюбиво: контакты с администрацией США продолжаются, никто не собирается отказываться от диалога. Итоги саммита на Аляске являются «базой» для урегулирования конфликта на Украине, неоднократно подчеркнул он в беседе со СМИ.

«Ошибочно было сказано, что потенциал исчерпан. Он совершенно не исчерпан! И у нас другого нет просто! Договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске, — это просто основа всех договоренностей! Пока других у нас нет», — указал Ушаков.

Дадут ли Киеву «Томагавки», насколько велика угроза

По информации Financial Times, Трамп до сих пор не решил, будут ли США поставлять Украине крылатые ракеты «Томагавк». В Белом доме рассматривают этот вариант как средство усилить давление на Кремль.

Песков подчеркнул, что тема передачи Украине американских крылатых ракет вызывает «крайнюю обеспокоенность» в Кремле. Тем не менее сами по себе Tomahawk не могут изменить положение на фронте в зоне СВО. Однако в Москве считают, что Киеву по силам установить на «Томагавк» грязную бомбу. В этом случае ВС РФ обязаны реагировать максимально жестко.

«И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации?» — задал вопрос Песков.

Россия владеет оружием, которое может решить военные задачи «очень быстро и очень просто», отметил в разговоре с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Речь идет о ядерном оружии, которым Россия должна ответить в случае угрозы ядерного удара.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

