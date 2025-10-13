Россияне нашли экзотическое место работы в Азии

В невольничьем кол-центре на территории Мьянмы, расположенном в приграничном с Таиландом районе, продолжают находиться несколько граждан России, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин. Данные о точном количестве россиян не уточняются.

Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в кол-центрах по доброй воле, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и незаконно удерживали в нелегальном кол-центре, удалось освободить. Посольство России в Бангкоке проинформировало, что полицейские из обеих стран вместе смогли вызволить женщину из плена.

До этого российскую туристку Эрику Владыко, оставившую четырехлетнюю дочь одну в отеле и исчезнувшую с европейцем в Таиланде, нашли в дешевом хостеле Бангкока. В посольстве подтвердили, что с ней установили связи и оказали помощь. По данным дипломатов, сведения о россиянке поступили от работников хостела.