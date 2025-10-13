Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 05:41

Россияне нашли экзотическое место работы в Азии

Консул Ильин сообщил о российских гражданах в невольничьем кол-центре Мьянмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В невольничьем кол-центре на территории Мьянмы, расположенном в приграничном с Таиландом районе, продолжают находиться несколько граждан России, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин. Данные о точном количестве россиян не уточняются.

Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в кол-центрах по доброй воле, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и незаконно удерживали в нелегальном кол-центре, удалось освободить. Посольство России в Бангкоке проинформировало, что полицейские из обеих стран вместе смогли вызволить женщину из плена.

До этого российскую туристку Эрику Владыко, оставившую четырехлетнюю дочь одну в отеле и исчезнувшую с европейцем в Таиланде, нашли в дешевом хостеле Бангкока. В посольстве подтвердили, что с ней установили связи и оказали помощь. По данным дипломатов, сведения о россиянке поступили от работников хостела.

Мьянма
работа
мошенники
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали своих солдат при попытке сдачи в плен
К чему снится голый мужчина: это стоит знать каждому
Восемь туристов застряли в горах из-за поднявшейся реки под Краснодаром
Шесть регионов Украины услышали знакомый сигнал
Хирург назвал напиток, провоцирующий варикозное расширение вен
Овечкин получил первое очко в новом сезоне НХЛ
Крах обороны ВСУ в Днепропетровской области: успехи ВС РФ к утру 13 октября
Мошенники стали притворяться ФНС и просить снять самозапрет на кредит
Стали известны новые подробности дела о покушении на Симоньян
Косметолог назвала необычную, но эффективную anti-age процедуру
Предложение руки и сердца во сне: что предвещает такой знак
Родные пропавшего рыбака во Владивостоке обещают 1 млн рублей за информацию
Россияне нашли экзотическое место работы в Азии
Подросток в Иркутской области убил двух девушек
Юрист раскрыла, чем грозит слив пикантных фотографий в Сеть
Зеленский украл деньги на ПВО для Украины
Приметы 13 октября: Михаил Соломенный — едим мед и меняем матрасы
«Только началась»: на Западе сделали заявление по поводу России
В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье сотрудникам заводов
В России изменят формат справки об инвалидности
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.