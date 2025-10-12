Простой способ целое лето любоваться цветами без лишних хлопот: цветок для клумб и кашпо

Простой способ целое лето любоваться цветами без лишних хлопот — посадить бархатцы. Это абсолютно беспроблемное и невероятно эффектное растение, которое станет универсальным украшением для клумб и кашпо.

Они не доставят вам никаких хлопот: бархатцы засухоустойчивы, не требуют частых подкормок и обладают настолько ярким ароматом, что сами отпугивают большинство вредителей и болезней. Все, что им нужно, это солнечное место и легкий полив после полного просыхания грунта.

Высаживайте рассаду бархатцев в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, а в кашпо можно и раньше, с возможностью занести в тепло при похолодании. Они будут безостановочно цвести с начала лета и до поздней осени, радуя вас пышными соцветиями всех оттенков желтого, оранжевого и бордового. Это идеальный вариант для тех, кто хочет максимум красоты при минимуме усилий.

