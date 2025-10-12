Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 20:28

Простой способ целое лето любоваться цветами без лишних хлопот: цветок для клумб и кашпо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой способ целое лето любоваться цветами без лишних хлопот — посадить бархатцы. Это абсолютно беспроблемное и невероятно эффектное растение, которое станет универсальным украшением для клумб и кашпо.

Они не доставят вам никаких хлопот: бархатцы засухоустойчивы, не требуют частых подкормок и обладают настолько ярким ароматом, что сами отпугивают большинство вредителей и болезней. Все, что им нужно, это солнечное место и легкий полив после полного просыхания грунта.

Высаживайте рассаду бархатцев в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, а в кашпо можно и раньше, с возможностью занести в тепло при похолодании. Они будут безостановочно цвести с начала лета и до поздней осени, радуя вас пышными соцветиями всех оттенков желтого, оранжевого и бордового. Это идеальный вариант для тех, кто хочет максимум красоты при минимуме усилий.

Ранее был назван цветок для октябрьской посадки, который не боится дождя и похолоданий: приживется на 100%.

Читайте также
Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество
Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Стойкая красавица, цветущая всё лето: этот многолетник сочетает декоративность, выносливость и лёгкость ухода
Общество
Стойкая красавица, цветущая всё лето: этот многолетник сочетает декоративность, выносливость и лёгкость ухода
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
Общество
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
Секрет неубиваемой клумбы раскрыт: этот цветок не боится ни дождя, ни жары
Общество
Секрет неубиваемой клумбы раскрыт: этот цветок не боится ни дождя, ни жары
Этот многолетник перенесет любую русскую зиму, если посадите его сейчас: не вымерзает
Общество
Этот многолетник перенесет любую русскую зиму, если посадите его сейчас: не вымерзает
цветы
дачи
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя
«Терпят поражение»: Пушилин о ситуации в Днепропетровской области
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Невеста отменила свадьбу и выставила жениху счет за объятия
Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР
Paramount не удалось выкупить конкурента по одной причине
Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом
Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября
Москвичи массово записывают своих собак к кинологам ради роликов
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.