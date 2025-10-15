Сыплете семена на землю в октябре — в июле получаете пышные кусты с розовыми и белыми цветами

Если вы ищете самый простой способ создать цветущую клумбу будущего сезона, ваш выбор — космея! В конце октября, когда уже возможны заморозки, просто рассыпьте семена космеи по поверхности земли и притопчите их ногами.

Никакой заделки в почву, полива или особой подготовки не требуется — природа сделает все сама. Семена прекрасно перезимуют под снегом, пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут весной, как только установится теплая погода.

Космея с июля до самых заморозков будет радовать вас изящными ромашковидными цветами белых, розовых и малиновых оттенков. Этот цветок абсолютно неприхотлив: сыплете семена на землю в октябре — в июле получаете пышные кусты. Космея засухоустойчива и прекрасно размножается самосевом.

