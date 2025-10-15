Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 23:28

Сыплете семена на землю в октябре — в июле получаете пышные кусты с розовыми и белыми цветами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете самый простой способ создать цветущую клумбу будущего сезона, ваш выбор — космея! В конце октября, когда уже возможны заморозки, просто рассыпьте семена космеи по поверхности земли и притопчите их ногами.

Никакой заделки в почву, полива или особой подготовки не требуется — природа сделает все сама. Семена прекрасно перезимуют под снегом, пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут весной, как только установится теплая погода.

Космея с июля до самых заморозков будет радовать вас изящными ромашковидными цветами белых, розовых и малиновых оттенков. Этот цветок абсолютно неприхотлив: сыплете семена на землю в октябре — в июле получаете пышные кусты. Космея засухоустойчива и прекрасно размножается самосевом.

Ранее был назван многолетник, который можно сажать в октябре в дождь и холод.

Читайте также
Посадите в октябре — весной весь сад в пурпурных бусинках. Многолетник-магнит с сибирской закалкой
Общество
Посадите в октябре — весной весь сад в пурпурных бусинках. Многолетник-магнит с сибирской закалкой
Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество
Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Этот цветок можно смело сажать в подмерзшую землю в конце октября: будет цвести до холодов
Общество
Этот цветок можно смело сажать в подмерзшую землю в конце октября: будет цвести до холодов
Поставьте хотя бы одно из этих трех растений в спальне: будете спать сном младенца
Общество
Поставьте хотя бы одно из этих трех растений в спальне: будете спать сном младенца
Этот многолетник точно взойдет весной при посадке в ноябре: будет цвести колокольчиками
Общество
Этот многолетник точно взойдет весной при посадке в ноябре: будет цвести колокольчиками
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Село в Сумской области стало «черной дырой» для ВСУ
Гороскоп на 16 октября: Овнам — шопинг, Тельцам — скрытность
Пассажирка самолета из Екатеринбурга начала рожать прямо на борту
Эрдоган анонсировал запуск атомной станции
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 октября 2025 года
Киевская подземка переполнена людьми из-за блэкаута
«В ужасе»: в Екатеринбурге умер злоупотреблявший энергетиками мальчик
От учителя до богатейшей бизнесвумен: как Ким создала империю Wildberries
Трамп сделал сенсационное заявление от лица премьера Индии
Охранявший добычу тигр набросился на жителей Приморского края
Путин наградил орденом известного российского рок-певца
«Он — чайник»: Кокорин прокомментировал драку Смолова в кафе
Боливийские футболисты побаловали себя после поражения от сборной России
Путин поручил утвердить план по миграционной политике
Суицид, заказ царя или выстрел исподтишка: все версии гибели Лермонтова
В Екатеринбурге накрыли многолетний канал незаконной миграции
Продюсер рассказал, сколько Барбара Брыльска получала в России за фильм
Раненный при атаке ВСУ житель Брянской области скончался
Самолет главы Пентагона совершил экстренную посадку
Дела российского политика и актрисы поступили в военный суд
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.