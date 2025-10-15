Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Посадите в октябре — весной весь сад в пурпурных бусинках. Многолетник-магнит с сибирской закалкой

Лихнис корончатый, или горицвет кожистый, — это тот самый многолетник, который стоит посеять под зиму, чтобы уже в следующем сезоне наслаждаться его ярким и продолжительным цветением. Его главное преимущество — удивительная неприхотливость. Посев в конце октября — начале ноября позволяет семенам пройти естественную стратификацию, что обеспечивает крепкие и дружные всходы весной. Растение прекрасно зимует, не требует укрытия и хорошо растет даже на бедных почвах.

С июня и до конца лета лихнис украшает сад эффектными малиново-пурпурными цветами, собранными в пышные соцветия. Он идеально подходит для солнечных участков, рокариев и миксбордеров. Этот многолетник засухоустойчив, почти не болеет и привлекает в сад бабочек и пчел. Один раз посеяв лихнис, вы сможете годами любоваться его жизнестойкой красотой без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

