Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 14:23

«Не менее 187 ударов»: жестокая расправа над мужчиной потрясла Кузбасс

Мужчина жестоко убил приятеля во время ссоры в Кемеровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Прокопьевске 37-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого, сообщили в СК по Кемеровской области. По версии следствия, ночью 8 сентября в квартире на улице Стартовой между мужчинами возник бытовой конфликт. В ходе ссоры подозреваемый напал на оппонента и нанес ему более 180 ударов ножом, топором и другими предметами по голове, туловищу и конечностям.

В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее 187 ударов ножом, топором и другими предметами в область головы, туловища и конечностей, — говорится в сообщении.

Ранее в Колпинском районе Петербурга обнаружили тело мужчины, закопанное в огороде среди грядок укропа. По подозрению в убийстве задержаны двое местных жителей, возбуждено уголовное дело. Согласно данным следствия, 19 августа мужчина вышел из дома в поселке Понтонный и пропал. Позже его нашли зарытым в земле с признаками насильственной смерти. Следователи полагают, что перед трагедией он поссорился со своими знакомыми, которые убили его и попытались скрыть следы преступления.

Кемеровская область
убийства
ссоры
Кузбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
В Польше раскрыли, что сделала НАТО после инцидента с дронами
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Мать Тарасовой объявилась у ее дома впервые после суда по делу о наркотиках
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Мясо в тесте: как пельмени, манты и чебуреки покорили мир
Россия потребовала от ООН доказательств по событиям в Буче
«Неслучайно выходят на улицы»: политолог о массовых протестах во Франции
Геофизик объяснил внезапную магнитную бурю на Земле
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.