«Не менее 187 ударов»: жестокая расправа над мужчиной потрясла Кузбасс Мужчина жестоко убил приятеля во время ссоры в Кемеровской области

В Прокопьевске 37-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого, сообщили в СК по Кемеровской области. По версии следствия, ночью 8 сентября в квартире на улице Стартовой между мужчинами возник бытовой конфликт. В ходе ссоры подозреваемый напал на оппонента и нанес ему более 180 ударов ножом, топором и другими предметами по голове, туловищу и конечностям.

В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее 187 ударов ножом, топором и другими предметами в область головы, туловища и конечностей, — говорится в сообщении.

