В Петербурге двое россиян убили знакомого и закопали труп в огороде

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли закопанный в грядке с укропом труп, сообщает Neva.today. По подозрению в убийстве задержаны двое россиян. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 19 августа петербуржец ушел из дома в поселке Понтонный и исчез. Позднее его тело с признаками убийства обнаружили зарытым в огороде. Предполагается, что перед смертью он поссорился со знакомыми, которые впоследствии его убили и попытались скрыть преступление.

Ранее житель Санкт-Петербурга в ходе ссоры зарезал своего собутыльника. Подозреваемый нанес жертве не менее 20 ударов в шею. Пострадавший скончался на месте еще до прибытия скорой помощи.

До этого в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина с психическими отклонениями стал подозреваемым в убийстве своей 85-летней тети. Женщину избили и задушили подушкой.