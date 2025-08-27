Экономист объяснил сокращения в Rutube реинжинирингом бизнес-процессов

Кадровое сокращение в Rutube неизбежно при объединении брендов сервисов, заявил экономист Андрей Бархота. По его мнению, процесс оптимизации при слиянии всегда сложен, но положительно сказывается на эффективности компании.

Сегодня ряд крупных компаний уже проводят или думают о сокращениях, что во многом связано с экономией и желанием показать к концу года заявленные показатели. Rutube это не касается, цель оптимизации штата в компании — задублирование функций сотрудников сразу трех площадок. Оптимизацию персонала в Rutube стоит воспринимать как реинжиниринг бизнес-процессов. Осуществляется слияние нескольких сервисных моделей, в рамках которого требуется оптимизация. Это не первая компания и не последняя, в мире множество примеров. Насколько мне известно, сотрудникам готовы оставить ДМС — впервые слышу, чтобы компании так делали. А также обещали рекомендации и не исключили возможности дальнейшего трудоустройства в группе, — отметил Бархота.

Он отметил, что способность Rutube проводить подобные трансформации говорит об адаптивности к рыночным условиям. Экономика медиаорганизаций ориентирована на рост операционной эффективности и подстраивание бизнес-модели под потенциальный спрос, будь то видеохостинг или генерация видеоконтента, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что оптимизация операционных расходов при слиянии связана с необходимостью проведения нескольких предварительных этапов: определение синергии в рамках слияния, аудит функций и должностей, выработка «дорожной карты» оптимизации для нивелирования угроз и т. д.

Rutube — молодой сервис, который развивается на возделанной почве видеохостингов. Со стороны пользователей поступает столько требований к функционалу, как будто ему уже 30 лет. Очевидно, что ядро сервиса — дистрибуция контента. Интеграция трех брендов в единую платформу позволит достичь синергии между генерацией и дистрибуцией. Это позволит превратить Rutube не в аналог YouTube, а в более сложную корпоративную конструкцию, позволяющую удовлетворять потребности пользователей, в том числе будет способна стать «фабрикой смыслов», — сказал эксперт.

Напомним, что видеохостинг проводит сокращение сотрудников, предлагая два оклада и оставляя ДМС.