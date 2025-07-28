Принимаем бой: взломали «Госуслуги» — что делать

Представьте: вам приходит СМС о поданной заявке на смену паспорта через «Госуслуги». Только вы этого не делали. Вероятнее всего, любая подозрительная активность на портале говорит о взломе. В новом материале NEWS.ru рассказываем, что делать, если злоумышленники взломали аккаунт на «Госуслугах».

Взломали «Госуслуги» — что делать пошагово

1. Проверьте доступ. Если вы подозреваете взлом, первым делом попытайтесь войти в свой аккаунт: Если вход возможен, проверьте последние действия в истории — заявки, обращения, изменения данных. Если пароль не подходит, но вы уверены, что вводите его верно, — высока вероятность, что он был изменен злоумышленником.

2. Сбросьте пароль. Используйте опцию «Забыли пароль?» и пройдите восстановление через номер телефона или почту, привязанную к аккаунту. Если восстановление невозможно — переходите к следующему шагу.

3. Обратитесь в техподдержку. Позвоните на горячую линию «Госуслуг»: 8 800 100-70-10. Еще один вариант — написать в поддержку через официальный сайт. Сообщите, что ваш аккаунт, возможно, взломан, и укажите все, что знаете: дату последних входов, подозрительную активность и т. п.

4. Заблокируйте учетную запись. Попросите оператора временно заблокировать доступ к вашему аккаунту, чтобы злоумышленник не успел подать документы от вашего имени или изменить важные данные.

5. Проверьте электронную подпись и документы. Если вы используете ЭП (электронную подпись) через «Госуслуги», проверьте, не была ли она использована третьими лицами:

зайдите в раздел ЭП и историю операций;

при необходимости — аннулируйте подпись.

Также убедитесь, что:

не подано заявление на получение или замену паспорта;

не оформлены кредиты или иные действия с вашими персональными данными.

Взломали «Госуслуги» — что делать Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

6. Сообщите в МВД о случившемся. Если были совершены противоправные действия с использованием ваших данных — обратитесь в полицию. Уточните, что ваши данные могли быть использованы мошенниками.

7. Усильте защиту. После восстановления доступа обязательно:

смените пароль — используйте длинный, с разнообразием символов;

подключите двухфакторную аутентификацию;

отключите устройства, которым вы не доверяете, от доступа к аккаунту;

пару дней проверяйте входы в аккаунт в разделе «Безопасность».

Что важно помнить