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24 июля 2025 в 13:00

Без лишней волокиты: как оформить европротокол при ДТП

Как оформить европротокол при ДТП Как оформить европротокол при ДТП Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попали в несерьезную аварию и вызывать полицейского не хочется? Для таких ситуаций придуман европротокол. Этот документ позволяет зафиксировать повреждения при условии, что участники ДТП придерживаются единого мнения в разрешении происшествия. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом оформить европротокол при ДТП.

Требования для оформления европротокола

  1. В дорожно-транспортном происшествии участвуют только две машины.

  2. Нет пострадавших.

  3. Сумма ущерба не более 100 тыс. руб.

  4. Оба автомобилиста имеют ОСАГО.

  5. У авто незначительные повреждения.

  6. Между автомобилистами нет спора о виновности.

  7. Хотя бы один из водителей зарегистрирован на портале «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью.

Как оформить европротокол при ДТП на портале «Госуслуги»: пошаговая инструкция

Без лишней волокиты: как оформить европротокол при ДТП Без лишней волокиты: как оформить европротокол при ДТП Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

1. Зайдите в приложение «Госуслуги» или на сайт gosuslugi.ru.

2. В строке поиска введите: «Как оформить европротокол при ДТП» или перейдите в раздел: «Услуги» → «Транспорт Права» → «Оформление ДТП по европротоколу» → «Оформить ДТП».

3. Заполните анкету.

4. Дождитесь уведомления о приеме.

Учитывайте, что существует несколько вариантов оформления европротокола — через Сеть и на бумаге:

  1. Электронный европротокол — самый удобный вариант при наличии интернета. Работает быстро и без ошибок.

  2. Бумажный европротокол служит резервным вариантом — он подходит, если у кого-то нет приложения или интернета. При желании можно добавить фотофиксацию через приложение для повышения лимита ОСАГО, но сам бланк оформляется вручную.

При использовании бумажного бланка один экземпляр водитель пострадавшего авто оставляет себе. Другой относит в страховую компанию. На завершение процедуры дается пять дней. Если же был оформлен электронный протокол, то информация автоматически отправляется в страховые компании участников ДТП.

Требования для оформления европротокола Требования для оформления европротокола Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итог: оформление европротокола — простой способ зафиксировать незначительную аварию. Сегодня водителям доступны два пути: традиционный бумажный бланк и современный, удобный электронный формат. Выбирайте тот вариант, который вам подходит в конкретной ситуации. А чтобы быть готовым к любому сценарию — держите в машине бумажный бланк и установите приложение «Госуслуги» заранее.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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