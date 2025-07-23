Не выходя из дома: как оформить международные права

Не выходя из дома: как оформить международные права

Собираетесь арендовать машину за границей или путешествовать на своем авто? Вам пригодятся международные водительские права. В 2025 году процедура оформления максимально упрощена: заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуг». В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом оформить международные права.

Важно: международные права действуют только при наличии национального водительского удостоверения — российских прав.

Как оформить международные права в 2025 году: пошаговая инструкция

Шаг 1. Авторизуйтесь на портале «Госуслуги». Перейдите на сайт gosuslugi.ru и войдите в личный кабинет. У вас должна быть подтвержденная учетная запись.

Шаг 2. Найдите нужную услугу. Через поиск введите: «Выдача международного водительского удостоверения». Другой вариант — перейти по следующим вкладкам: Услуги → Транспорт Права → Получение водительского удостоверения → Начать → Международное удостоверение.

Шаг 3. Заполните заявление.

Шаг 4. Оплатите госпошлину. Стоимость — 1600 рублей.

Шаг 5. Посетите ГИБДД. Сотрудник органов внутренних дел выдаст вам документ. В выбранную дату возьмите с собой: паспорт, оригинал национального водительского удостоверения, фото 35 на 45 мм, загранпаспорт, распечатанное или электронное подтверждение записи.

Что еще важно знать

Срок действия международных прав составляет три года, но не может превышать срок действия российских прав. Международные права выдаются на основании перевода ваших российских прав на несколько языков. Международные права не заменяют национальные права, а дополняют их. Всегда возите с собой оба документа.

Оформить международные права в 2025 году легко и удобно — достаточно зарегистрироваться на портале «Госуслуг», заполнить онлайн-заявление и прийти за готовым документом. Процедура занимает минимум времени и избавляет от изматывающей бюрократии.