Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию Американский рэпер Lil Pump чуть не погиб в автоаварии в дождливую погоду

Известный американский исполнитель Lil Pump едва не погиб в дорожном происшествии, когда его внедорожник занесло на мокрой трассе. Артисту удалось самостоятельно выбраться из перевернувшегося автомобиля, разбив окно, написал сам музыкант в своих социальных сетях.

Если бы нет, то я был бы мертв, — рассказал шокированный рэпер после инцидента.

Всего месяц назад музыкант посещал Москву, где остановился в люксовом отеле «Ритц» и посещал столичные клубы в сопровождении охраны. Во время российского визита Lil Pump и его коллега SmokePurpp передвигались по городу в кортеже Mercedes V-класса.

