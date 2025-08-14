Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 06:31

Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию

Американский рэпер Lil Pump чуть не погиб в автоаварии в дождливую погоду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный американский исполнитель Lil Pump едва не погиб в дорожном происшествии, когда его внедорожник занесло на мокрой трассе. Артисту удалось самостоятельно выбраться из перевернувшегося автомобиля, разбив окно, написал сам музыкант в своих социальных сетях.

Если бы нет, то я был бы мертв, — рассказал шокированный рэпер после инцидента.

Всего месяц назад музыкант посещал Москву, где остановился в люксовом отеле «Ритц» и посещал столичные клубы в сопровождении охраны. Во время российского визита Lil Pump и его коллега SmokePurpp передвигались по городу в кортеже Mercedes V-класса.

Ранее сообщалось, что известный американский рэпер Offset не смог прилететь в Москву и выступить в МТС Live Холл. Организаторы рассказали, что причиной стали закрытие воздушных пространств и, вследствие этого, массовые отмены авиарейсов из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем.

До этого в округе Пало-Пинто (штат Техас, США) произошло крушение грузового поезда, перевозившего потенциально опасные вещества. Инцидент случился у моста Коулвилл-Роуд, где несколько вагонов сошли с рельсов и оказались на боку.

автоавария
рэперы
США
инциденты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами
Признанный иноагентом литератор из России пропал в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 августа
Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах
Жители Херсона «пристраивают» свое жилье за копейки
Россиянам могут ограничить число займов в микрофинансовых организациях
Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей
Врач раскрыла неожиданную правду о пожелании приятного аппетита
Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествии
Стало известно, как Советский Союз невольно обогатил коренных аляскинцев
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Бразилия инициирует переговоры членов БРИКС из-за США
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.