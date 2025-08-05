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05 августа 2025 в 13:13

Водитель провез инспектора ДПС на подножке бензовоза несколько километров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель бензовоза провез сотрудника ДПС на подножке автомобиля около пяти километров, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала». По данным источника, изначально инспектор пытался остановить машину, но, когда водитель не среагировал и продолжил движение, запрыгнул на автомобиль. Произошедшее попало на видео.

На опубликованных кадрах видно, как инспектор держится за подножку и стучит в окно, а водитель бензовоза смеется. По словам другого полицейского, ехавшего следом, нарушитель задел патрульный автомобиль и отказался останавливаться. Пострадавших в результате инцидента нет.

Водитель был задержан. Личность нарушителя установлена — он прибыл из Дагестана. Его действия попали на видео со служебной машины правоохранителей.

Ранее в Учалинском районе Башкирии нетрезвый водитель без прав попытался дважды скрыться от ДПС с двухлетним внуком в машине. Мужчина, одетый в полицейскую форму, сначала не остановился по требованию инспекторов, а после оформления протокола предпринял повторную попытку побега, воспользовавшись запасными ключами. В обоих случаях его задерживали.

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