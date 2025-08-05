В Кремле оценили эффект от заявлений Путина после молебна на Валааме

В Кремле оценили эффект от заявлений Путина после молебна на Валааме Песков: заявления Путина и Лукашенко на Валааме не остались незамеченными

Заявления, которые президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко сделали после молебна на Валааме, не могли остаться незамеченными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал общественную дискуссию, возникшую после высказываний обоих лидеров, передает ТАСС.

Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Путин выбрал Валаам для ответа на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа неслучайно, так как карельский остров является важным местом с точки зрения истории и культуры России. По его словам, лидер часто посещает Валаам. Каждый раз такой визит Путина — тем более с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — вызывает большой интерес.

До этого бывший премьер-министр России, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что Путин ответил на ультиматум Трампа на Валааме из религиозных соображений. По его словам, в настоящее время остров в Ладожском озере является одним из центров православия.