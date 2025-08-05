Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 12:58

В Кремле оценили эффект от заявлений Путина после молебна на Валааме

Песков: заявления Путина и Лукашенко на Валааме не остались незамеченными

Владимир Путин и Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Заявления, которые президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко сделали после молебна на Валааме, не могли остаться незамеченными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал общественную дискуссию, возникшую после высказываний обоих лидеров, передает ТАСС.

Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Путин выбрал Валаам для ответа на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа неслучайно, так как карельский остров является важным местом с точки зрения истории и культуры России. По его словам, лидер часто посещает Валаам. Каждый раз такой визит Путина — тем более с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — вызывает большой интерес.

До этого бывший премьер-министр России, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что Путин ответил на ультиматум Трампа на Валааме из религиозных соображений. По его словам, в настоящее время остров в Ладожском озере является одним из центров православия.

Александр Лукашенко
Белоруссия
Владимир Путин
Россия
Кремль
Дмитрий Песков
Валаам
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР выросло число погибших после удара дрона по водоканалу
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.