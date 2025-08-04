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04 августа 2025 в 13:46

«Очень важное место»: Песков объяснил, почему Путин выбрал Валаам

Песков подтвердил неслучайный выбор Валаама для ответа Путина Трампу

Остров Валаам Остров Валаам Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин выбрал Валаам для ответа на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа неслучайно, так как карельский остров является важным местом с точки зрения истории и культуры России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидер часто посещает Валаам. Каждый раз такой визит Путина — тем более с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — вызывает большой интерес, отметил его пресс-секретарь.

Это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории. Нашей веры. Президент регулярно там бывает, — подчеркнул Песков.

Ранее бывший премьер-министр России, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что Путин ответил на ультиматум Трампа на Валааме из религиозных соображений. По его словам, в настоящее время остров в Ладожском озере является одним из центров православия.

Трамп заявил о новом ультиматуме, согласно которому Россия должна прийти к мирному соглашению с Украиной не более чем через 12 дней. В противном случае Вашингтон прибегнет к введению торговых пошлин.

Валаам
Владимир Путин
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
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