Российский президент Владимир Путин ответил на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа на Валааме из религиозных соображений, заявил в разговоре с корреспондентом KP.RU бывший премьер-министр России, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, в настоящее время остров в Ладожском озере является одним из центров православия.

Если говорить о месте, которое выбрал наш президент, а это — да, Валаам, — оно неслучайно. Мы с ним, ты знаешь, ровесники, оба ленинградцы. Он рассказывал, что мальчишкой тоже, как и я, ездил на Валаам, когда, по сути дела, там все, что касается церковной деятельности, было уничтожено. На Валааме находился приют для ветеранов Великой Отечественной — инвалидов, калек… Их специально туда вывозили, — рассказал он.

Ранее российский лидер отметил, что все разочарования в переговорах, которые могут возникнуть, обусловлены завышенными ожиданиями. При этом он подчеркнул, что для дипломатического урегулирования конфликта необходимо вести обстоятельный, спокойный, но непубличный диалог.