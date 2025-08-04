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04 августа 2025 в 07:43

«Неслучайно»: Степашин раскрыл, почему Путин ответил Трампу на Валааме

Степашин: Путин ответил Трампу на Валааме из религиозных соображений

Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин ответил на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа на Валааме из религиозных соображений, заявил в разговоре с корреспондентом KP.RU бывший премьер-министр России, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, в настоящее время остров в Ладожском озере является одним из центров православия.

Если говорить о месте, которое выбрал наш президент, а это — да, Валаам, — оно неслучайно. Мы с ним, ты знаешь, ровесники, оба ленинградцы. Он рассказывал, что мальчишкой тоже, как и я, ездил на Валаам, когда, по сути дела, там все, что касается церковной деятельности, было уничтожено. На Валааме находился приют для ветеранов Великой Отечественной — инвалидов, калек… Их специально туда вывозили, — рассказал он.

Ранее российский лидер отметил, что все разочарования в переговорах, которые могут возникнуть, обусловлены завышенными ожиданиями. При этом он подчеркнул, что для дипломатического урегулирования конфликта необходимо вести обстоятельный, спокойный, но непубличный диалог.

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