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05 августа 2025 в 12:47

«Все сядут»: Симоньян выступила с предупреждением после приговора Гуцул

Симоньян: все участники преследования Гуцул понесут ответственность

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян резко отреагировала на судебное решение в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. В своем Telegram-канале она предупредила, что все, кто участвовал в преследовании политика, рано или поздно сами лишатся свободы.

Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите, — написала Симоньян.

Ранее адвокат политика Наталья Байрам сообщила, что суд в Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам колонии общего режима. Гуцул была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

До этого советник главы автономии Михаил Влах сообщил, что молдавская полиция блокирует транспортное движение в столице Гагаузии. По его словам, правоохранители действуют якобы по указке президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности.

Перед этим газета Affaritaliani написала, что президент Молдавии в ситуации с выборами действует как «типичный молодой диктатор», что недостойно политика Евросоюза. Авторы отметили, что она устроила гонения на главу Гагаузии.

Молдавия
Гагаузия
Евгения Гуцул
Маргарита Симоньян
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