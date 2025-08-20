Защита Гуцул подаст жалобу на приговор

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул 20 августа подаст апелляцию на ее приговор, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. Жалобу рассмотрит Апелляционная палата Кишинева. Политику назначили семь лет заключения по обвинению в финансировании партии «Шор», деятельность которой в Молдавии признана незаконной.

Защита Евгении Гуцул 20 августа обратится в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать приговор главе Гагаузии, — заявила Байрам.

Ранее на железнодорожном вокзале Кишинева сторонники оппозиционного блока «Победа» попытались разбить палаточный городок в знак протеста против политики действующего руководства, однако их разогнали полицейские. Акция была приурочена к поддержке Гуцул и других осужденных, которых митингующие считают жертвами несправедливых репрессий.

Глава «Победы» Илан Шор позже призвал жителей Молдавии к антиправительственным протестам. По его словам, акции начнутся с 23 августа и охватят регионы республики. Политик заявил, что власти опасаются собственных граждан. Он обратился к руководителям местных и районных администраций с призывом не следовать указаниям правящей партии «Действие и солидарность».