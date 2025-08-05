В Пакистане признали террористом семилетнего ребенка

Судебные власти юго-западной провинции Пакистана Белуджистан применили антитеррористическое законодательство к семилетнему ребенку из-за видео на YouTube с высказыванием местной правозащитницы Гульзар Дост, передает телеканал NDTV. Комиссия по правам человека Пакистана осудила решение суда, назвав его грубым нарушением прав ребенка.

Применение закона о борьбе с терроризмом является грубым нарушением прав человека. Мы осуждаем решение властей, которое противоречит международным обязательствам Пакистана по защите прав ребенка, — высказались в комиссии.

Ранее стало известно, что сын режиссера известного сериала «Моя прекрасная няня» Василия Кирющенко был объявлен в федеральный розыск по подозрению в терроризме. Согласно имеющимся данным, он является одним из руководителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Также обвинения в пропаганде терроризма были предъявлены дагестанской прокуратурой блогеру Арслану Мирзаеву. Дело передали в Южный окружной военный суд для заочного рассмотрения, так как фигурант находится не на российской территории.