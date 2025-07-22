Известному дагестанскому блогеру предъявили обвинение

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение в отношении блогера Арслана Мирзаева (известного как Али Чаринский) по делу о распространении ложной информации и пропаганде терроризма. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для заочного рассмотрения, так как обвиняемый находится за пределами России.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма), — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Мирзаев размещал в интернете ложные сведения о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, а также материалы, оправдывающие терроризм. Максимальное наказание по этим статьям составляет до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российские следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ведущей телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Анны Монгайт (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Журналистку подозревают в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).