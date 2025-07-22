Названы полевые цветы, которые опасно держать дома Биолог Опарин: болиголов или ландыш навредят здоровью, если их принести домой

Таки полевые цветы, как болиголов, черную белену и аконит (борец) не стоит приносить домой, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, сказанным LIFE.ru, это может быть опасно для здоровья.

Отмечается, что содержащийся в болиголове кониин вызывает паралич дыхания, белена провоцирует галлюцинации и тахикардию, а аконит способен вызвать отравление. Не менее коварным оказался и ландыш майский – все его части ядовиты, что особенно опасно для детей и домашних питомцев.

Выбирайте безопасные альтернативы: выращивайте садовые цветы или создавайте гербарии из разрешённых растений, – заключил собеседник.

Ранее детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов заявил, что ожоги от борщевика проявляются в виде токсичных пузырей с ядом под воздействием солнца. Он посоветовал носить закрытую одежду и избегать контакта с растением.