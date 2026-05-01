Цветет как сакура, можно выращивать даже в средней полосе: чудо-кустарник

Луизеания трехлопастная, которую в народе часто называют подмосковной сакурой, — это настоящая жемчужина для дачи, способная соперничать своей красотой с японской вишней.

Ее главное преимущество — это потрясающе красивое цветение, которое начинается в мае, когда листья еще не распустились. В течение двух недель куст высотой до 3 метров сплошь покрывается густыми, махровыми цветками нежно-розового или малинового оттенка. Каждый цветок напоминает маленькую розочку или помпон и буквально «сидит» на ветках, создавая эффект огромного розового облака. Настоящее чудо!

Но красота луизеании не ограничивается весной: осенью ее листва окрашивается в желто-красно-оранжевые тона, превращая куст в пылающий костер. Луизеания засухоустойчива и способна выдерживать морозы до -30°C, что делает ее пригодной для выращивания в средней полосе.

