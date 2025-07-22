В Кремле надеются, что разногласия по Украине не разрушат отношения с Баку

В Кремле надеются, что разногласия по Украине не разрушат отношения с Баку Песков выразил надежду, что разногласия по Украине не помешают отношениям с Баку

В Кремле надеются, что разногласия по ситуации на Украине не разрушат взаимовыгодные отношения между Россией и Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Москве знают о позиции Баку по украинскому конфликту.

Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. <...> Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации, — подчеркнул Песков.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщил, что российско-азербайджанские отношения переживают в настоящий момент сложный период. При этом, как он отметил, они имеют под собой прочную основу, и в Кремле рассчитывают, что страны вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству.

Также Песков заявил, что законопослушных жителей Азербайджана в России заслуженно уважают. По его словам, Кремль считает очень важным, чтобы россиян уважали в республике.