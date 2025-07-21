В Кремле надеются на возвращение к взаимовыгодному сотрудничеству с Баку Песков: отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас сложный период

Российско-азербайджанские отношения переживают в настоящий момент сложный период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что они имеют под собой прочную основу, и в Кремле рассчитывают, что страны вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству, передает ТАСС.

Прочная основа действительно есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас — один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, — сказал Песков.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что неучастие делегации республики в заседании Экономического совета СНГ в Москве никак не связано с текущим состоянием отношений между странами. Он отметил, что это может объясняться рядом объективных причин, в частности, изменениями в личном графике членов делегации. Вопросы двусторонней повестки Москвы и Баку к мероприятию в рамках СНГ отношения не имеют, подчеркнул Гаджиев.