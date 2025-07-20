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20 июля 2025 в 20:35

В Баку объяснили неучастие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

Гаджиев: неучастие Баку в заседании Экономического совета СНГ не связано с РФ

Хикмет Гаджиев Хикмет Гаджиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев. Он отметил, что это может объясняться рядом объективных причин, в частности, изменениями в личном графике членов делегации, передает Report.az. Вопросы двусторонней повестки Москвы и Баку к мероприятию в рамках СНГ отношения не имеют, подчеркнул Гаджиев.

Отсутствие азербайджанской делегации на заседании может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации, — пояснил он в рамках III Шушинского глобального медиафорума.

Ранее он также заявил, что Баку стремится поддерживать хорошие взаимоотношения с соседями, в том числе с Москвой и Киевом. По его словам, такой подход является естественным для любого государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле рассчитывают на сохранение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, Москва надеется, что все недопонимания с Баку будут конструктивно урегулированы.

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Хикмет Гаджиев
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