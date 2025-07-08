Помощник Алиева рассказал о позиции Баку по Украине

Баку стремится поддерживать хорошие взаимоотношения с соседями, в том числе с Москвой и Киевом, заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny. По его словам, такой подход является естественным для любого государства.

Россия — наш сосед. Мы стараемся поддерживать с ней совершенно нормальные отношения. Поддержание хороших отношений со всеми нашими соседями — приоритет номер один не только для Азербайджана, но и для любой другой страны. То же самое касается и Украины, — сказал он.

Гаджиев отметил, что во времена СССР азербайджанцы, русские и украинцы жили как одна семья. Он подчеркнул, что эти глубокие человеческие связи сохранились до настоящего времени: многочисленные азербайджанцы проживают на территориях обеих стран, существует значительное количество смешанных браков.

Поэтому происходящее сегодня является для нас большой трагедией. Азербайджанцы с болью в сердце смотрят на трагические кадры этого конфликта по телевидению и в интернете, — поделился он.

Отвечая на вопрос касательно поставок Украине беспилотников со стороны Турции, Гаджиев четко обозначил позицию своей страны. Он заявил, что Азербайджан принципиально воздерживается от оказания военной поддержки любой из сторон конфликта, ограничиваясь исключительно гуманитарной помощью.

Мы сознательно держимся в стороне от любых поставок военной техники в этот конфликт. Мы оказываем только гуманитарную помощь Украине, особенно детям, которые страдают больше всех. Мы также поставляем необходимые устройства, например, электрогенераторы. Однако мы не участвуем ни в какой военной поддержке и не являемся частью подобных инициатив. Это связано с тем, что Азербайджан относится к так называемым неприсоединившимся странам, — сказал Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявлял, что на границе между Азербайджаном и Арменией уже воцарились мир и стабильность. По его словам, теперь Баку ожидает внесения в Конституцию Армении необходимых изменений, так как документ все еще содержит положения о территориальных претензиях.