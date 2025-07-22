Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 13:15

«Государство-лузер»: в ГД объяснили, почему Польша усомнилась в победе ВСУ

Милонов: снижение военной поддержки США охладило энтузиазм Польши по Украине

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Польша начала сомневаться в победе Украины в конфликте с Россией, поскольку президент США Дональд Трамп возложил ответственность за финансирование Киева на страны Европы, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, «поляки побеждать любят», но при этом используют «чужие руки и чужие деньги».

Перевод стрелок финансирования на европейские плечи Трампом резко уменьшает оптимизм европейских политиков, потому что побеждать чужими руками и чужими деньгами поляки любят. Сами поляки никогда никого не побеждали. Польша — это государство-лузер, оно всегда отгребало от всех в Европе, — сказал он.

Милонов с иронией отметил, что Польша на международной арене всегда играла роль «потерпевшей, пострадавшей». По его словам, Варшава часто доставляла неприятности Москве, хотя это и было очень давно.

А так, конечно, когда еще и за это платить надо... Я уверен, что поляки, когда им прекратят субсидии на этих беглецов, они еще и украинцев выгонят от себя, потому что они только там, в Польше. Поляки — аккуратные люди, а приехали туда украинцы, как тараканы, — подчеркнул парламентарий.

Ранее польская газета Obserwator Finansowy сообщила, что страны Запада перестали моделировать ситуации с победой Украины в конфликте. Авторы сочли маловероятным даже «корейский вариант», при котором Киев сохраняет 80% территории, рассчитывая на «грузинский сценарий» с попаданием страны под влияние России.

Виталий Милонов
Госдума
Россия
Украина
Польша
Европа
Евросоюз
США
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Замира Евтых
З. Евтых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодар заволокло черным дымом от пожара на стройке
В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.