«Государство-лузер»: в ГД объяснили, почему Польша усомнилась в победе ВСУ

Польша начала сомневаться в победе Украины в конфликте с Россией, поскольку президент США Дональд Трамп возложил ответственность за финансирование Киева на страны Европы, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, «поляки побеждать любят», но при этом используют «чужие руки и чужие деньги».

Перевод стрелок финансирования на европейские плечи Трампом резко уменьшает оптимизм европейских политиков, потому что побеждать чужими руками и чужими деньгами поляки любят. Сами поляки никогда никого не побеждали. Польша — это государство-лузер, оно всегда отгребало от всех в Европе, — сказал он.

Милонов с иронией отметил, что Польша на международной арене всегда играла роль «потерпевшей, пострадавшей». По его словам, Варшава часто доставляла неприятности Москве, хотя это и было очень давно.

А так, конечно, когда еще и за это платить надо... Я уверен, что поляки, когда им прекратят субсидии на этих беглецов, они еще и украинцев выгонят от себя, потому что они только там, в Польше. Поляки — аккуратные люди, а приехали туда украинцы, как тараканы, — подчеркнул парламентарий.

Ранее польская газета Obserwator Finansowy сообщила, что страны Запада перестали моделировать ситуации с победой Украины в конфликте. Авторы сочли маловероятным даже «корейский вариант», при котором Киев сохраняет 80% территории, рассчитывая на «грузинский сценарий» с попаданием страны под влияние России.