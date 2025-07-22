Аналитик рассказал о рискованной политике, которую проводит Турция

Турция проводит рискованную и активную внешнеполитическую линию, однако сталкивается с серьезными внутренними вызовами, рассказал военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, которые передает «Крым 24», страна находится в состоянии политического кризиса, где протестные настроения против президента Реджепа Тайипа Эрдогана усиливаются.

Турция очень рискованная, они играют ва-банк, они играют мощно, но у них очень тяжелая внутриполитическая ситуация. Протесты против Эрдогана нарастают несмотря на то, что были арестованы люди, военные, лидер оппозиции. Это говорит о том, что режим слаб, — сказал аналитик.

Ранее Эрдоган заявил, что выборы президента Турции состоятся в 2028 году в соответствии с конституцией, тема досрочных выборов не обсуждается. Так он ответил на призывы руководителя оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля провести досрочное голосование.